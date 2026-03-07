Ieri sera alle 21 il braciere all’Arco della Pace a Milano si è acceso di nuovo, segnando l’inizio della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Verona. Nello stesso momento, anche il braciere di Cortina è stato riacceso, dando il via ufficiale alle competizioni. La sera ha visto entrambi i fuochi accendersi contemporaneamente, annunciando l’avvio ufficiale dell’evento.

Milano, 6 marzo 2026 – Il braciere all’Arco della Pace è tornato ad accendersi ieri sera intorno alle 21.30. Circa cinquecento persone hanno assistito alla sua riaccensione. Non uno, a dire il vero, ma due fuochi sono tornati ad ardere in contemporanea: oltre a quello di Milano, è stato riacceso anche il braciere di Cortina d’Ampezzo. Una foto del braciere resterà un ricordo indelebile di questa edizione Un doppio ritorno di fiamma in due posti diversi per restituire un’idea insieme simbolica e concreta, per dare il via non solo ai Giochi Paralimpici Invernali, ma a quella che è la prima edizione diffusa dei Giochi Paralimpici, i Giochi di Milano e Cortina, appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il braciere all’Arco della Pace si riaccende assieme a quello di Cortina: torna la fiamma delle Paralimpiadi nella sera della cerimonia d’apertura a Verona

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, il braciere si riaccende all’Arco della Pace e torna lo spettacolo di luci e musicaMilano, 5 marzo 2026 – Terminate ormai da due settimane le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sono pronte a partire le Paralimpiadi: l’apertura...

Casa Verona ospita un weekend di sport, inclusione e la diretta della cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi in ArenaDalla diretta della cerimonia inaugurale alla "Giornata Slovacca", passando per progetti senza barriere e storie di calcio inclusivo Tre giornate di...

Aggiornamenti e notizie su Arco della Pace.

Temi più discussi: Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, il braciere si riaccende all’Arco della Pace e torna lo spettacolo di luci e musica; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: guida completa; Capodanno cinese, festa all’Arco della Pace: attese fino a 40 mila persone; Fiamma Paralimpica a Milano: dove e quando passa? Orari, percorso della staffetta e tutte le tappe del viaggio.

Paralimpiadi, all’Arco della Pace si riaccende il braciere. Ecco gli atleti lombardi da medagliaPartono le prime sfide del para ice hockey all’arena di Santa Giulia. All’Arco torna lo spettacolo ogni ora a cominciare dalle 18 ... milano.repubblica.it

Il braciere olimpico si riaccende per le Paralimpiadi: date, orari dello show all'Arco della Pace e venue delle gare in programmaNonostante le Olimpiadi Invernali si siano ormai chiuse da quasi due settimane, a Milano si contina a respirare lo spirito olimpico: da venerdì 6 a domenica 15 marzo 2026 sono infatti in programma i G ... mentelocale.it

All’Arco della Pace la grande parata per l’anno del Cavallo di Fuoco #Milano #Cina x.com

Capodanno cinese 2026 a Milano, la sfilata all’Arco della Pace - facebook.com facebook