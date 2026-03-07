Il braciere a Milano riacceso per le Paralimpiadi si è spento per un blackout temporaneo

A Milano, il braciere utilizzato durante le Paralimpiadi è stato riacceso, ma successivamente si è spento a causa di un blackout temporaneo. Il guasto ha causato l'interruzione dell'alimentazione elettrica, spegnendo il fuoco che rappresentava l'evento. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle cause del blackout o alle conseguenze immediate.

