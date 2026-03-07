Nel Bosco delle Querce si svolge un concerto dedicato alla Giornata internazionale della donna, con un'attenzione particolare alle artiste femminili. L'evento celebra il talento musicale femminile attraverso un'esibizione che coinvolge diverse interpreti. La manifestazione si tiene in un ambiente naturale, con la partecipazione di pubblico locale e appassionati di musica dal vivo. La giornata si conclude con un momento di condivisione tra i presenti.

Concerto al femminile nel Bosco delle Querce per la Giornata internazionale della donna. Appuntamento domani alle 17 quando il Bosco delle Querce, appena insignito del Marchio del Patrimonio Europeo, ospiterà l’esibizione di Luisa Briguglio, poliedrica musicista siciliana che unisce letteratura, danza, teatro e musica in un percorso di dialogo fra tradizione mediterranea e influenze latinoamericane. La sua scrittura, prevalentemente in dialetto siciliano, intreccia radici culturali, poesia e sguardo contemporaneo, restituendo una Sicilia al tempo stesso antica e urbana. “Truvatura“ è il titolo del suo primo album solista. Otto tracce, un solo viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bosco delle Querce si colora di rosa. Il tesoro leggendario di Luisa Briguglio

Il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeoA cinquant’anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luisa Briguglio.

Temi più discussi: 8 marzo al Bosco delle Querce: Luisa Briguglio in concerto; Il Bosco delle Querce si colora di rosa. Il tesoro leggendario di Luisa Briguglio; 8 Marzo al Bosco delle Querce con un concerto di Luisa Briguglio.

8 marzo al Bosco delle Querce: Luisa Briguglio in concertoDomenica 8 marzo 2026 alle ore 17.00 il Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in via Ada Negri a Seveso (Monza e Brianza), ospita il concerto della cantautrice siciliana Luisa Briguglio, che presenta ... mentelocale.it

Il Bosco delle Querce di Seveso conquista il Marchio del Patrimonio Europeo 2025Il Bosco delle Querce conquista il Marchio del Patrimonio Europeo 2025: riconosciuto il percorso di bonifica, memoria e biodiversità nato dopo il disastro industriale di Seveso del 1976 ... siviaggia.it

In occasione della festa della donna, domenica 8 marzo ore 17 al Bosco delle Querce, concerto di Luisa Briguglio "Truvatura". La truvatura è il tesoro leggendario nascosto in una grotta: qualcosa che si cerca instancabilmente, anche se spesso non si trov - facebook.com facebook