Il Benevento 5 non sbaglia | battuto il Fasano a domicilio

Il Benevento 5 ha conquistato una vittoria fuori casa contro il Fasano. La squadra guidata da mister Scarpitti ha prevalso sull’Itria al termine di una partita intensa. Con questa vittoria, il Benevento 5 si porta a sette punti di vantaggio sul Sulmona, che ha perso in casa contro il Defender Giovinazzo. La partita si è conclusa con il Benevento 5 che ha mantenuto la sua imbattibilità.

Non sbaglia il GG Team Wear Benevento 5 a Fasano. La squadra di mister Scarpitti batte l'Itria al termine di una grande partita e vola a +7 sul Sulmona, sconfitto in casa dal Defender Giovinazzo, a quattro giornate dal termine. DOPPIO VANTAGGIO – Scarpitti si affida agli stessi dodici delle ultime gare e schiera Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso come starting five. La partita è vibrante sin dalle prime battute: Foppa impegna Montefalcone, Abdala calcia sul fondo da buona posizione. L'Itria si rende pericolosa ancora con Foppa, che sfiora l'1-0. Il match si sblocca al minuto tredici: lancio di Montefalcone, Luquinhas anticipa Palazzo e sblocca l'incontro.