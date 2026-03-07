Il 2026 è di nuovo a stelle e strisce per il trentino Degasperi

Nel 2026, il trentino Diego Degasperi torna negli Stati Uniti per competere a livello internazionale. Dopo aver concluso lo scorso anno al terzo posto assoluto e primo tra i rookie, l’atleta ha deciso di partecipare ancora alle gare negli Stati Uniti. La sua presenza nel circuito americano è ormai una costante e le sue performance attirano l’attenzione degli appassionati di sport.

Già lo scorso anno sembrava un sogno ma, dopo aver chiuso terzo assoluto e primo tra i rookies, l'appetito di Diego Degasperi è aumentato a dismisura. Ecco quindi sciolta la riserva per il pilota di Trento che, pilota di Vimotorsport per l'occasione sostenuto anche da Xmotors Team, tornerà ai nastri di partenza della cronoscalata più prestigiosa al mondo, la Pikes Peak International Hill Climb, prevista per il 21 giugno. Il portacolori della scuderia trevigiana sarà una delle tre punte che formeranno il tridente del Team Faggioli, completato dal vincitore assoluto 2025 Simone Faggioli e da Franco Caruso. Poco meno di venti chilometri di lunghezza con partenza a 2800 metri di altitudine e arrivo a 4300 per una gara che viene considerata una sorta di campionato del mondo della salita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

