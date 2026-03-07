Ieri sera si è svolta all’Arena di Verona la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina

Ieri sera all’Arena di Verona si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, che dureranno fino al 15 marzo. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi e ha segnato l’inizio ufficiale della competizione. La manifestazione ha coinvolto il pubblico presente e ha dato il via alle competizioni sportive in programma.

Si riparte esattamente dove ci eravamo lasciati. Ieri sera, all' Arena di Verona, si è svolta la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, che termineranno il 15 marzo. In programma, nelle prossime settimane, settantanove competizioni inerenti a sei discipline, che vedranno sfidarsi oltre seicento atleti provenienti da cinquantacinque Paesi. Le gare si terranno a Milano (para ice hockey), Tesero (biathlon e sci di fondo paralimpici) e Cortina (sci alpino paralimpico, snowboard paralimpico e curling in carrozzina). Dopo il discorso di Giovanni Malagò, presidente di Milano Cortina 2026, e di Andrew Parsons, presidente dell'IPC, il comitato paralimpico internazionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi.