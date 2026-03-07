Ieri in Campania | Uccise il fratello condannato all’ergastolo Gioia Napoli successo sul Torino

Ieri in Campania si sono registrati diversi eventi: un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso il fratello, mentre a Napoli il successo della squadra di calcio contro il Torino ha attirato l’attenzione. In provincia di Avellino, infine, si è parlato di un momento di stasi politica in vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 24 e 25 maggio.

Avellino – Fermento politico in stasi ad Avellino in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Nonostante la scadenza elettorale si avvicini rapidamente, i partiti non hanno ancora sciolto i nodi principali, a partire dal nome del candidato sindaco e dalla composizione delle coalizioni. Al netto della discesa in campo dell'ex sindaco Gianluca Festa, tanto centrosinistra quanto centrodestra ancora non hanno certezze sul candidato che guiderà le rispettive coalizioni e, nemmeno, se alla fine riusciranno a tenere l'armonia interna (LEGGI QUI) Benevento – La Corte di Assise di Benevento ha condannato all'ergastolo Benito Miarelli, il 59enne di Pannarano accusato di aver ucciso il fratello Annibale, 70 anni, in uno dei delitti più efferati registrati negli ultimi anni nel Sannio.