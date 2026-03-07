Idf | nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane Teheran | 1332 civili uccisi Colpita base Unifil in Libano | due feriti gravi Fregata italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari

Nella giornata di oggi, l'IDF ha condotto nuovi attacchi contro infrastrutture in Iran, mentre Teheran ha confermato la morte di 1332 civili. In Libano, una base delle forze di peacekeeping dell'ONU è stata colpita, causando due feriti gravi. Inoltre, una fregata italiana ha lasciato il porto diretta verso Cipro, mentre il prezzo del petrolio supera i 90 dollari al barile.