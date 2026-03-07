Idf | nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane Teheran | 1332 civili uccisi Colpita base Unifil in Libano | due feriti gravi Fregata italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari
Nella giornata di oggi, l'IDF ha condotto nuovi attacchi contro infrastrutture in Iran, mentre Teheran ha confermato la morte di 1332 civili. In Libano, una base delle forze di peacekeeping dell'ONU è stata colpita, causando due feriti gravi. Inoltre, una fregata italiana ha lasciato il porto diretta verso Cipro, mentre il prezzo del petrolio supera i 90 dollari al barile.
Iran: paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione. Teheran: 1332 civili uccisi. Colpita base Unifil in Libano: due feriti gravi. Fregata italiana partita verso Cipro | Petrolio oltre 90 dollari In due diversi attacchi missilistici sono rimasti feriti due peacekeeper ghanesi.
Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa
Iran colpito da raid Idf su Teheran: nel mirino infrastrutture strategiche del regime. Nuova escalation militare tra Israele e Iran scuote Medio Oriente e alleati. Nelle prime ore di venerdì le Forze di Difesa Israeliane hanno lanciato un attacco.
Raid israeliani nella valle della Bekaa: almeno nove morti, base Unifil ghanese colpita e IDF promette nuovi attacchi a Hezbollah. Almeno nove persone sono state uccise e altre 17 sono rimaste ferite oggi negli attacchi israeliani nella valle orientale della Bekaa, secondo un bilancio preliminare del ministero della Salute libanese.
