Ictus ecco come l’emisfero sano del cervello influenza la ripresa | la ricerca rivoluzionaria

Una recente ricerca mostra che, dopo un ictus, l’emisfero sano del cervello svolge un ruolo importante nel processo di ripresa. Lo studio evidenzia come questa parte del cervello possa influenzare il recupero, anche se l’attenzione principale rimane sulla regione direttamente colpita dalla lesione. La scoperta apre nuove prospettive sul modo in cui il cervello si adatta e si riorganizza dopo un episodio acuto.

(Adnkronos) – Dopo un ictus l'attenzione si concentra sulla porzione di cervello direttamente colpita dalla lesione, dove i neuroni sono rimasti danneggiati. Tuttavia, il funzionamento del sistema nervoso non dipende da singole aree isolate, ma da reti di connessioni distribuite tra i due emisferi cerebrali. Quando uno dei due viene danneggiato, anche l'altro può modificare la propria attività, contribuendo in modo decisivo al recupero oppure ostacolandolo. E' su questo equilibrio tra i due emisferi cerebrali che si concentra uno studio condotto dal Laboratorio di Neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con l'università di Lund in Svezia (Tadeusz Wieloch) e l'università di Washington, St. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

