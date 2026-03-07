Zlatan Ibrahimovic ha condiviso un ricordo legato al derby della Madonnina durante un'intervista a CBS Sport Golazo. Il calciatore ha definito questa partita come la più importante dell’anno, raccontando un episodio significativo legato a uno dei confronti più attesi della stagione. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle emozioni che questo match suscita, senza approfondimenti o analisi.

Domani andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Una partita molto importante sia per la partita in sé, sia per la corsa Scudetto e la corsa Champions League. In caso di vittoria dei rossoneri il distacco con i nerazzurri in testa sarebbe di meno 7. Hanno parlato in tanti in questi giorni anche tra i protagonisti, specialmente lato Milan. Anche l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato del derby della Madonnina a CBS Sport Golazo. Ecco il suo intervento. "Ho quello di quando abbiamo giocato in Supercoppa: non si giocava qui ma in Cina. Li abbiamo battuti e abbiamo avuto una bel viaggio di ritorno a casa: 20 ore di volo con il trofeo, è stato bello". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Vi racconto il ricordo più bello del Derby. Questa è la partita dell’anno”

Leggi anche: Valentino, parla l’ex compagno (e socio) Giammetti: «Vi racconto il ricordo più bello. Il suo rosso? Ecco che fine farà» – Il video

Ibrahimovic non ha dubbi: «Ronaldo il Fenomeno il calciatore più forte di sempre. Derby del 2007? Vi svelo che…»di Redazione Inter News 24Ibrahimovic, ex attaccante dell’Inter tra le altre, ha ribadito la grande ammirazione per Ronaldo il Fenomeno svelando un...

#ibrahimovic #zlatan #fcbarcelona #acmilan #intermilan #psg