I predoni mandano Crosby ai Ravens in uno scambio di successo

I predoni hanno scambiato Crosby ai Ravens. Il veterano della NFL si trasferirà a Baltimora all'inizio della prossima stagione. La mossa è stata confermata nelle ultime ore e ha attirato molta attenzione tra gli appassionati. La trattativa si è conclusa con un accordo che coinvolge lo scambio tra le due squadre. Crosby si prepara a iniziare il nuovo capitolo della sua carriera con i Ravens.

Con una mossa di successo della NFL, i Baltimore Ravens hanno accettato di acquisire la stella difensiva Maxx Crosby dai Las Vegas Raiders in cambio di scelte al primo turno del draft nel 2026 e 2027. Nei 31 anni di storia del franchise, i Ravens non hanno mai scambiato una selezione al primo turno per acquisire un giocatore veterano affermato. La squadra originariamente aveva la 14a scelta assoluta nel draft di quest'anno prima di fare il passaggio. La competizione per la firma di Crosby è stata estremamente competitiva. I rapporti indicano che anche i Dallas Cowboys hanno inseguito il 28enne ed erano pronti a offrire un pacchetto che includeva una scelta al primo e al secondo round.