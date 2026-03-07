I Paesi del Golfo | Investimenti esteri non più assicurati Cosa rischia l’Italia

I Paesi del Golfo hanno annunciato che gli investimenti esteri non sono più garantiti, mettendo a rischio numerosi progetti condivisi. Tra i settori coinvolti ci sono data center, intelligenza artificiale, materie prime, infrastrutture energetiche, turismo e moda. Sono in gioco investimenti da decine di miliardi di euro, con effetti che potrebbero coinvolgere anche l’Italia.

Alcuni grandi Paesi del Golfo stanno valutando una revisione degli investimenti esteri e degli impegni futuri per alleggerire la pressione sui conti pubblici provocata dalla guerra con l’Iran. A pagarne il conto potrebbe essere tutta l’Unione europea e dunque anche l’Italia. Sia chiaro, non è una certezza, ma la probabilità è alta: anche perché il conto rischia di essere salato per i Paesi del Golfo tra attacchi alle infrastrutture energetiche, export rallentato, turismo colpito, premi assicurativi in aumento e spesa militare in salita. In più, il ministro dell’Energia del Qatar ha avvertito che, se il conflitto proseguisse ancora per settimane, tutti gli esportatori del Golfo potrebbero essere costretti a fermare le spedizioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

