I negozi non vendono più topi vivi pitone da appartamento non mangia per 4 mesi Il proprietario | Aiutatemi rischia di morire

In una località delle Dolomiti Bellunesi, un pitone reale di 15 anni vive da tempo in una teca, ma il proprietario segnala di non riuscire a nutrirlo da quattro mesi. I negozi di animali non vendono più topi vivi, e l’uomo chiede aiuto, affermando che l’animale rischia di morire. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali.

Si chiama Snake ed è un pitone reale. Da ben 15 anni vive in una teca a Tai di Cadore, nelle Dolomiti Bellunesi, ma il suo proprietario non riesce più a nutrirlo con il cibo di cui ha bisogno. Emiliano Zambelli Gat, proprietario di Snake, possiede tutte le autorizzazioni necessarie e segue le indicazioni previste per garantire il benessere del suo animale. A differenza di molti animali domestici, il pitone non mangia tutti i giorni, ha un metabolismo lento e si nutre a intervalli di diverse settimane. Snake, fin da piccolo, è stato abituato a mangiare topi vivi, piccoli roditori bianchi allevati appositamente per l’alimentazione dei rettili. Ora, lamenta il proprietario, questi topi non si trovano più. 🔗 Leggi su Open.online

Mangia troppe lenticchie e rischia di morire, operato d’urgenza per l’esofago laceratoRoma, 30 dicembre 2025 – Ha rischiato di morire per un piatto (di troppo) di lenticchie.

Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale: si lacera l'esofago e rischia di morireDopo essersi sentito male un 77enne aveva provato a indursi il vomito, che aveva portato alla lacerazione.