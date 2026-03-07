I negozi del comune brianzolo che per l' 8 marzo fanno sconti ma solo alle donne

A Cesano Maderno, durante il fine settimana dedicato alla festa della donna, alcuni negozi del comune offrono sconti esclusivi alle clienti femminili. Questa iniziativa, chiamata “shopping in rosa”, si svolge dall’8 marzo e riguarda vari esercizi commerciali del centro. Le promozioni sono riservate alle donne e valgono solo per il periodo specificato.

A partire da oggi, nel fine settimana dedicato alla festa della donna, a Cesano Maderno torna lo “shopping in rosa”. L’iniziativa che già proposta lo scorso anno ha coinvolto numerosi negozi cittadini. Su proposta del Comune, a partire da oggi sabato 7 a lunedì 9 marzo le attività commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa proporranno promozioni, sconti e piccoli omaggi pensati appositamente per le donne. Da “Nail Mooi”, ad esempio, il negozio offre uno sconto del 20% sul trucco semipermanente per le sopracciglia. E ancora, Ricci e Capricci offre uno sconto del 25% su tutti i trattamenti. Monti Franco offre invece uno sconto del 10% su tutte le scarpe da donna (clicca qui per vedere tutte le attività che prendono parte all’iniziativa). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

