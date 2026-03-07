I Navicelli sono isolati | Subito rimozione totale della campata mobile

I Navicelli si trovano attualmente isolati, secondo quanto dichiarato da un portavoce. Si richiede con urgenza la rimozione immediata e completa della campata mobile del ponte. L'intervento mira a garantire la sicurezza e a ripristinare la piena funzionalità della struttura. Nessun dettaglio sulle tempistiche è stato ancora comunicato.

di Gabriele Masiero PISA "Tempestivi e rapidi interventi per la rimozione totale della campata mobile del ponte". E quanto chiede il Gruppo nautici dell’Unione industriale pisana dopo "il cedimento di una campata del ponte della Fi-Pi-Li, che attraversa il Canale dei Navicelli nella zona della Darsena Toscana". "In questo momento - aggiunge il Gruppo che rappresenta le aziende del distretto nautico pisano nel quale lavorano migliaia di addetti diretti e indiretti - i cantieri navali nell’area dei Navicelli sono isolati e penalizzati nello svolgimento delle lavorazioni. Le aziende del Gruppo Nautico, inoltre, attraverso il presidente Claudio Rossi hanno manifestato la propria disponibilità per trovare una soluzione più rapida ed efficace possibile per rimuovere la campata del ponte, così da eseguire le successive lavorazioni a terra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

