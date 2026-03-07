i miei ultimi mesi a teheran

Lo scrittore iraniano Mohammad Tolouei condivide i suoi ultimi mesi a Teheran, parlando delle emozioni che lo hanno accompagnato. Racconta di sentimenti di colpa e di dubbi di chi si trova lontano dalla propria terra e non riesce a tornare o a trovare risposte. Le sue parole offrono uno sguardo diretto su un’esperienza personale vissuta nella capitale iraniana.

A gennaio, mentre in Iran era in corso una repressione delle proteste senza precedenti, parlare era un compito estremamente difficile; di solito, in situazioni come questa, chi possiede uno sguardo e un’esperienza più ampi sceglie il silenzio per proteggersi e conservare i nuclei di pensiero per il futuro. Nel dolore delle sconfitte sociali si crea una polarizzazione tale che parlare di futuro diventa difficile. Da una parte il silenzio viene interpretato come complicità con il governo, dall’altra il silenzio di fronte a una società esasperata appare la scelta più razionale. Io non sono portato per il silenzio: secondo me l’unica via di salvezza è il dialogo, ma dialogo con chi? Io avevo paura, ma i più giovani no. 🔗 Leggi su Internazionale.it

