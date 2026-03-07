I giochi PlayStation vanno male su PC perché escono troppo tempo dopo le versioni PS5

Negli ultimi anni, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato diversi giochi originariamente esclusivi per PlayStation anche su PC, ma le vendite di alcune di queste conversioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative. I titoli arrivano spesso con un notevole ritardo rispetto alle versioni per PS5, influendo sulla loro riuscita commerciale. Questa strategia ha suscitato dubbi sulla sua efficacia tra gli analisti del settore.

Nei ultimi anni Sony Interactive Entertainment ha portato diversi giochi originariamente usciti su PlayStation anche su PC, ma i risultati commerciali di alcune conversioni recenti hanno sollevato dubbi sull’efficacia di questa strategia. Il tema è tornato d’attualità dopo un report di Bloomberg secondo cui l’azienda starebbe valutando di non pubblicare più i giochi first-party di PlayStation 5 su PC, proprio a causa delle performance inferiori alle aspettative registrate da alcuni titoli. Un’analisi pubblicata da GamesIndustry.biz basata sui dati della società di ricerca Newzoo suggerisce però che il problema non sarebbe la mancanza di interesse del pubblico PC, bensì la tempistica con cui i giochi vengono pubblicati sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Game-experience.it

