I figli cancellati | invisibili nel dibattito sulla giustizia

Nel discorso pubblico sulla giustizia, raramente si discute di un gruppo di persone che, pur coinvolte, rimangono invisibili: i figli delle vittime. Questi individui, spesso ignorati nelle conversazioni ufficiali, non sono gli imputati, ma rappresentano una realtà che viene trascurata nel racconto collettivo. La loro presenza si manifesta silenziosa, senza mai occupare un posto centrale nei dibattiti pubblici o nelle analisi giudiziarie.

Dal libro di Annalisa Senese un viaggio nel silenzio di chi cresce con un genitore detenuto tra diritti spesso negati e resistenza quotidiana C'è una categoria di persone di cui raramente si parla nei dibattiti sulla giustizia. Non sono gli imputati. Non sono le vittime. Sono i figli. Quelli che aspettano fuori da un cancello, che crescono con un genitore detenuto, che imparano presto il significato di vergogna e silenzio. A loro ha dedicato un libro Annalisa Senese, avvocato. Il titolo — I figli cancellati — non richiede commenti.

