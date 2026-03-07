I Figli cancellati | ad Avellino una realtà sotto silenzio

Ad Avellino si parla poco di una realtà sconosciuta alla maggior parte: i figli di cui si occupano i procedimenti legali, ma che raramente vengono menzionati. Si tratta di persone che, pur occupando un ruolo centrale nelle vicende giudiziarie, restano invisibili, spesso ignorate dai media e dalla società. La loro presenza, o meglio assenza, si manifesta in silenzio, in un angolo nascosto del sistema.

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) C'è una categoria di persone di cui si parla poco. Non sono gli imputati, non sono le vittime. Sono i figli. Quelli che aspettano fuori, che crescono con un genitore dall'altra parte di un cancello, che imparano presto cosa significa vergogna e silenzio. Annalisa Senese, avvocato, ha scritto un libro su di loro. Si intitola I figli cancellati. Un titolo che non ha bisogno di spiegazioni. La giornata avellinese dedicata al libro aveva due appuntamenti. Il primo si è tenuto alla Libreria Mondadori, dove l'autrice ha incontrato la stampa e la cittadinanza insieme a Floriana Guerriero, giornalista, e a Michela Mancusi, avvocato e presidente di ZiaLidiaSocialClub. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

