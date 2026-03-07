I femminicidi in Italia sono diminuiti del 20% rispetto all’anno precedente, con 18 omicidi in meno al 31 dicembre. I media spesso fraintendono alcune situazioni, considerando ossessione ciò che non lo è. Nonostante queste criticità, l’Italia registra segnali di miglioramento in questo ambito.

In vista della giornata delle donne è giusto riflettere su un fenomeno che colpisce tutti e che spesso è accompagnato da narrazioni sbagliate I femminicidi sono in calo. Meno venti per cento al 31 dicembre scorso, in totale diciotto omicidi in meno rispetto all’anno precedente. E questo è un dato positivo che deve continuare, seppure tutti vorremo che si arrivasse allo zero. Ma c’è un errore evidente nella narrazione mediatica legata a questi eventi, soprattutto quando si parla di giovani assassini. Molti criminologi, soprattutto criminologhe, parlano di uomini “ossessionati” dalle loro vittime. In realtà l’ossessione non c’entra niente. Gli ossessivi sono nevrotici non inclini alla violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

I femminicidi e gli errori dei media: scambiare per ossessione quello che non è, mentre l'Italia cambia in meglio

