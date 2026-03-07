I curdi | Dall' Iraq non si attacchino i Paesi confinanti

Durante una telefonata, il primo ministro iracheno e il presidente della regione del Kurdistan hanno concordato che l'Iraq non deve essere usato come base per attacchi contro i paesi confinanti. I due leader hanno discusso delle relazioni tra le regioni e delle preoccupazioni legate alla sicurezza nella zona. La comunicazione mira a rassicurare sulla stabilità e a evitare escalation di tensioni tra i paesi vicini.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

La guerra in Medio Oriente si espande, Teheran colpisce obiettivi curdi in IraqNel sesto giorno dell’operazione militare statunitense e israeliana contro l’Iran, i giornalisti dell’Afp hanno riferito di nuove forti esplosioni e...

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Golfo e Iraq. Smentita dei curdi sull’offensiva di terra. Kim Jung-Un: “Pronti a fornire missili a Teheran”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

Contenuti e approfondimenti su I curdi Dall'Iraq non si attacchino i...

Temi più discussi: Guerra in Iran e ipotesi rivolta, entra in gioco anche la Cia: il retroscena; Comunicazione Italiana; Media: le milizie curde valutano un’offensiva contro l’Iran dal Kurdistan iracheno; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Un’insurrezione nel nord del Paese sarebbe già in atto ma la Casa Bianca smentisce di averla armata, da parte loro i curdi non hanno dimenticato che in Siria nel 2019 fu ...Un’insurrezione nel nord del Paese sarebbe già in atto ma la Casa Bianca smentisce di averla armata, da parte loro i curdi non hanno dimenticato che in Siria nel 2019 fu proprio il presidente american ... linkiesta.it

Chi sono i curdi e perché Trump vuole usarli nella guerra in IranIl capo della Casa Bianca ha avuto contatti con i leader dei curdi iraniani, in quello che può essere letto come una chiamata alle armi contro il regime degli ayatollah ... today.it

I «due Marco Pisani»: dall’attentato in Iraq al mirino del biathlon. Oggi l'atleta scende nella prima delle competizioni paralimpiche dedicate allo sci alpino maschile. Dopo aver perso una gamba Pisani è entrato nel Gruppo della Difesa. Originario di Bagno a Ri - facebook.com facebook

Dall’Oman alla fuga verso la Turchia: coppia svizzera attraversa l’Iraq in camper x.com