I commenti sessisti ora hanno un volto in lungo Dora Savona | i manifesti dell' artista Andrea Villa per l' 8 marzo

In lungo Dora Savona sono stati affissi i manifesti dell'artista Andrea Villa per l'8 marzo, che mostrano commenti sessisti rintracciati sui social. Le frasi, tra cui “Fammi un panino”, “Vai a fare una pompa” e “Pensa a scopare invece che manifestare”, sono state raccolte e ora sono visibili pubblicamente, dando un volto alle parole offensive.

In occasione della Giornata della Donna il "Banksy torinese" colpisce per le strade della città: "Restituire il peso a quelle parole" "Fammi un panino". "Vai a fare una pompa". "Pensa a scopare invece che manifestare". Tre frasi, tre commenti sessisti rintracciati sui social e che ora hanno un volto. Un viso che non è quello reale di chi, quelle parole, le ha scritte, ma un volto ricostruito, immaginato dall'intelligenza artificiale perseguendo l'obiettivo di restituire un'immagine e un peso specifico a quello che si scrive nello spazio digitale. Parole che feriscono, abusano e violentano; frasi che ancora oggi prendono di mira le donne nel loro genere e nella loro identità.