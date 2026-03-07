Il consiglio comunale di Maranello ha approvato il nuovo regolamento sui 'patti di collaborazione' tra i cittadini e l’amministrazione comunale. La decisione è passata con i voti favorevoli della maggioranza. La misura riguarda le modalità di partecipazione dei cittadini alla cura e alla gestione del bene pubblico nel territorio comunale. La delibera entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Il consiglio comunale di Maranello ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza, il regolamento relativo ai cosiddetti ‘ patti di collaborazione ’ tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. Il regolamento disciplina le forme di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, sia su iniziativa dei cittadini che su sollecitazione del Comune. "Uno strumento concreto di partecipazione per tutto il territorio: destinatari del regolamento – spiega l’assessore all’Associazionismo Chiara Ferrari (nella foto con il sindaco) - sono tutti i cittadini, sia in forma organizzata che come singoli, che potranno effettuare interventi di cura e manutenzione su beni pubblici e spazi urbani, sia con proposte dirette che su segnalazione del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cittadini curano il bene pubblico

