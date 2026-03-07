I cavalieri del tabarro e altre irriducibili ricercatezze

I cavalieri del tabarro e altre ricercatezze sono stati protagonisti di un articolo che mette in luce la fine di un’epoca per il tessile. Lo scorso ottobre, l’ultima fabbrica di panno Casentino ha chiuso i battenti, portando alla liquidazione. Ora, per acquistare le lane arricciate di alta qualità, bisogna rivolgersi a mercati e fornitori diversi rispetto al passato.

Un mantello antico che attraversa i secoli: il tabarro resiste al tempo e torna a raccontare l'Italia delle tradizioni vive Ci siamo giocati in via pressoché definitivo il panno Casentino, l'ultima fabbrica è andata in liquidazione lo scorso ottobre e dunque per comprare quelle meravigliose lane arricciate dovremo rivolgerci al vintage, oppure frugare negli armadi delle mamme di gusto o, ancora, limitarci al ricordo cinematografico di Audrey Hepburn che entra da Tiffany nel classico Casentino arancio, tagliato dalla maison Givenchy. Però, possiamo ancora vantarci o, per meglio dire, ringraziare, i pochissimi che in Italia mantengono vive tradizioni millenarie attorno al vestire e che, abilmente, riescono a renderle perfino redditizie.