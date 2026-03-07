I Blues sopravvivono allo spavento della FA Cup

I Blues sono riusciti a superare una fase difficile in occasione della FA Cup, dopo aver affrontato un momento di grande tensione. La squadra ha dovuto impegnarsi molto per uscire indenni da questa partita, che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso. La gara si è conclusa con un risultato che permette al team di proseguire nel torneo, nonostante le difficoltà incontrate.

Il Chelsea è riuscito a rimontare due volte contro la squadra del campionato Wrexham ed è sopravvissuto a un enorme spavento della FA Cup per passare ai quarti di finale con una vittoria per 4-2 al The Racecourse Ground. Sam Smith ha portato il Wrexham in vantaggio al 18', e solo uno sfortunato autogol di Arthur Okonkwo 22 minuti dopo ha pareggiato il Chelsea. Wrexham sembrava aver forzato i rigori quando Lewis Brunt si è girato sul secondo palo a sei minuti dalla fine dei tempi supplementari, solo per il suo tiro da distanza ravvicinata che è stato escluso per fuorigioco. Sanchez ha dovuto mostrare riflessi impressionanti per deviare un tiro deviato di Ryan Longman sopra la traversa, e il mancato raddoppio del vantaggio di Wrexham è stato punito in circostanze estremamente sfortunate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Blues sopravvivono

