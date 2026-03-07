Ho tenuto duro finora perché voglio la verità Non ci speravo più

Vittoria Ricci Rossi, 89 anni, si presenta al Laterino accompagnata dal figlio Ranieri e dalla nuora. La donna, nota per aver mantenuto un atteggiamento deciso, ha dichiarato di aver resistito fino a ora perché desidera ottenere la verità. La sua presenza al luogo appare come un gesto di determinazione, nonostante le sfide degli anni.

Cuore di mamma. Ha voluto esserci, nonostante gli 89 anni portati molto bene. Vittoria Ricci Rossi arriva al Laterino con il figlio Ranieri e la nuora. La nipote che le dà il braccio mentre percorre il vialetto che porta alla tomba di David con sopra i 4 Palii vinti dalla Lupa da quando è scomparso. E la foto da giovane in un libro con scritto ’David, poche parole, molta passione, senso dell’amicizia e del lavoro. Non sapevamo quanto ci saresti mancato’. "Non ci speravo, dopo 13 anni. Mi dicevo ’non lo troveranno mai, chi ha ucciso David’. Ho tenuto duro solo perché voglio sapere la verità", ammette mamma Vittoria dopo la deposizione della corona di alloro della commissione d’inchiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

