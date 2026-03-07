Hatch l' ala che sopravvisse a due disastri aerei ma riuscì a segnare un solo bellissimo punto

Hatch è un'ala che ha vissuto due incidenti aerei, riuscendo a sopravvivere a entrambi. Nonostante le numerose difficoltà, ha comunque segnato un solo punto in carriera, ma si ricorda per la sua straordinaria resistenza. Dall'altra parte, Austin ha avuto due incontri ravvicinati con la morte, uno da bambino e l’altro durante la sua carriera nel basket in Michigan.

Arnold Barnett, illustre professore di statistica al Massachusetts Institute of Technology, ha calcolato che una persona su 3,4 milioni in tutto il mondo sarà coinvolta in un incidente aereo che includa almeno una vittima. Ma non esistono dati su persone sopravvissute due volte. E poi c’è Austin Hatch. Suo padre, Stephen, si era sempre raccomandato. "Austin, dovrai essere un uomo fuori dal comune". E aggiungeva che gli uomini fuori dal comune vivono la loro vita con integrità, danno sempre il meglio di sé, e non si limitano a dire che si alleneranno duramente e ameranno ancora di più: lo fanno davvero. Austin ascoltava, e cercava di replicare quello che vedeva fare a suo padre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hatch, l'ala che sopravvisse a due disastri aerei ma riuscì a segnare un solo, bellissimo punto Lo strano caso di Hugo Marino: “desaparecido” l’investigatore italo-venezuelano che indagava sui disastri aereiSfogliando l’elenco dei detenuti e desaparecidos del Venezuela – affidato dall’Ong per i diritti umani Casla Institute all’amministrazione Usa –... Leggi anche: Addio al centenario che sopravvisse ai lager