Hacker della Cina avrebbero violato la rete dell'FBI | indagini in corso negli USA

Gli investigatori negli Stati Uniti stanno esaminando le attività sospette rilevate sulla rete dell'FBI il mese scorso, attribuite a hacker provenienti dalla Cina. L'agenzia ha confermato di aver identificato accessi non autorizzati e di aver avviato le indagini per verificare la natura e l'entità dell'attacco. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico al momento.

L'FBI ha annunciato di aver rilevato "attività sospette" sulla propria rete informatica il mese scorso. L'intrusione, secondo gli investigatori americani, sarebbe opera di un gruppo hacker collegato al governo cinese. Ecco quali informazioni sono state coinvolte dalla violazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa, Trump: "Senza di noi Russia e Cina non avrebbero paura della Nato""La Russia e la Cina non hanno alcun timore della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo davvero bisogno".

La Cina agli Usa: "Liberare immediatamente Maduro. In Venezuela violato il diritto internazionale"La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, nonché di...

Aggiornamenti e notizie su Hacker della Cina.

Discussioni sull' argomento Un hacker ha usato il chatbot Claude per rubare dati sensibili in Messico; Anthropic afferma che gli hacker cinesi hanno utilizzato il suo chatbot AI negli attacchi informatici.

Hacker della Cina avrebbero violato la rete dell’FBI: indagini in corso negli USAL’FBI ha annunciato di aver rilevato attività sospette sulla propria rete informatica il mese scorso. L’intrusione, secondo gli investigatori americani, sarebbe opera di un gruppo hacker collegato ... fanpage.it

È guerra di hacker tra Cina e Russia. Violati i codici di sicurezza di MoscaUn gruppo di hacker cinesi legati a Pechino avrebbe violato i sistemi di un importante fornitore di servizi IT russo, in un’operazione di cyberspionaggio durata mesi. Il caso, che secondo Odessa ... iltempo.it

Palo Alto Networks ammorbidisce i toni sulle responsabilità della Cina in una campagna hacker Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/palo-alto-networks-ammorbidisce-i-toni-sulle-responsabilita-della-cina-in-una-campagna-hacker/ Palo Alto N - facebook.com facebook