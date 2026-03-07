Ha un malore e si schianta con l'auto a Desenzano | a 15 giorni dall'incidente muore Laurent Pierre Schnepf

Un tennista di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Desenzano del Garda. L'uomo ha avuto un malore mentre era alla guida e si è schiantato con l'auto. Dopo 15 giorni di ricovero e cure intensive, le sue condizioni si sono aggravate e infine si è spento.

