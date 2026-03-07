Stasera Bullet Train su Sky Cinema Uno e NOW, action con Brad Pitt tra killer, treno ad alta velocità e missione per una valigia misteriosa. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Bullet Train lancia Brad Pitt in una corsa adrenalinica firmata dal regista David Leitch. Il protagonista è un sicario apparentemente sfortunato che sale su un treno ad alta velocità diretto da Tokyo a Kyoto con una missione semplice: recuperare una valigia. su Digital-News.it Stasera Bullet Train su Sky Cinema Uno e NOW, action con Brad Pitt tra killer, treno ad alta velocità e missione per una valigia misteriosa.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) Bullet Train lancia Brad Pitt in una corsa adrenalinica firmata dal regista David Leitch. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Bullet Train, Sabato 7 Marzo 2026

