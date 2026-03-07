Al Teatro Guglielmi si tiene un nuovo spettacolo della stagione teatrale, promossa dal Comune con il supporto della Fondazione Toscana Spettacolo onlus. La rappresentazione è una commedia dark che mescola elementi di umorismo e tenebre, attirando il pubblico con un approccio originale. La serata si inserisce nel programma culturale in corso, offrendo un’esperienza teatrale diversa dal solito.

Nuovo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Guglielmi, organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Martedì e mercoledì, alle 21, va in scena ’Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow’, dark comedy di Julia May Jonas e Kim Sparrow, con traduzione di Marta Salaroli e regia di Cristina Spina. Sul palco Paola Minaccioni, Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella in una storia ironica e provocatoria ambientata nella New York contemporanea. Protagoniste tre donne fuori dagli schemi che, nel tentativo di cambiare il proprio destino, si ritrovano coinvolte in un piano rocambolesco che darà vita a una surreale e imprevedibile commedia degli errori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guglielmi Una stravagante ’dark comedy’

