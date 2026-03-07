Guerra Iran-Israele | bombardato l’aeroporto di Mehrabad a Teheran durante i nuovi raid israeliani

Durante l'ottavo giorno di conflitto tra Iran e Israele, l’aeroporto di Mehrabad a Teheran è stato colpito da raid israeliani. Teheran ha risposto con lanci di missili contro obiettivi in Israele e ha inviato droni verso basi americane nella regione. L’escalation militare continua a coinvolgere diversi fronti e strumenti bellici.

Attacco allo scalo della capitale iraniana nell'ottavo giorno di conflitto. Teheran risponde con missili contro Israele e droni su basi USA Prosegue l'escalation militare tra Iran e Israele. Nell'ottavo giorno di guerra, l'aviazione israeliana ha lanciato una nuova serie di attacchi contro la capitale iraniana Teheran, colpendo tra gli obiettivi anche l'aeroporto internazionale Mehrabad, uno dei principali scali della città. L'operazione rientra in una più ampia offensiva contro strutture ritenute strategiche dal governo israeliano. Dopo i bombardamenti, l'Iran ha reagito lanciando una nuova ondata di missili balistici contro Israele. Durante la notte, milioni di persone sono state costrette a cercare riparo nei rifugi antiaerei.