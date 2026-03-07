Guerra in Iran Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai dove intanto l' aeroporto è di nuovo chiuso

L'aeroporto di Dubai è stato nuovamente chiuso e gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti i voli da e per la città a causa delle tensioni in Iran. La decisione è stata presa in seguito alle recenti escalation nella regione, che hanno portato a un'alterazione significativa delle rotte aeree. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e interrotto i collegamenti aerei con molte destinazioni.

L’aeroporto di Dubai è di nuovo chiuso. Nell’ambito dell’escalation in Medioriente a seguito degli attacchi di Usa e Israele in Iran, e dei contrattacchi di Teheran, i cieli sui Paesi del Golfo continuano a non essere sicuri. La compagnia Emirates ha annunciato la sospensione dei voli da e per Dubai fino a nuovo ordine. “La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa”, si legge in una nota. Guerra in Iran, chiuso l'aeroporto di Dubai Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai Voli e scali a Dubai, cosa succede Aeroporto di nuovo chiuso "per sicurezza" Guerra in Iran, chiuso l’aeroporto di Dubai L’esercito iraniano ha confermato di aver lanciato una ondata di attacchi con droni contro Israele e contro basi americane negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Emirates sospende tutti i voli da e per DubaiTutti i voli Emirates da e per la città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono stati sospesi a causa della guerra in Iran fino a nuovo avviso.

Guerra Usa-Iran, emergenza Dubai: "Presto i voli di rientro per i cittadini fasanesi"Il sindaco annuncia l’avvio delle operazioni coordinate da Farnesina, Prefettura e Msc.

