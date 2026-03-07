All'aeroporto di Dubai si è verificato un caos improvviso a causa della chiusura e successiva riapertura dei voli, legato alle tensioni in Iran. La compagnia Emirates ha annunciato di aver sospeso temporaneamente alcuni voli, generando confusione tra i passeggeri e modifiche agli orari di partenza e arrivo. La situazione ha coinvolto diverse rotte e causato disagi ai viaggiatori in transito.

L’aeroporto di Dubai è stato chiuso e poi di nuovo riaperto. Nell’ambito dell’escalation in Medioriente a seguito degli attacchi di Usa e Israele in Iran, e dei contrattacchi di Teheran, i cieli sui Paesi del Golfo continuano a non essere sicuri. La compagnia Emirates ha prima annunciato la sospensione dei voli da e per Dubai fino a nuovo ordine, poi ha comunicato la ripresa dei voli e delle operazioni dopo l’interruzione dovuta all’intercettazione di un drone: “Emirates continua a monitorare la situazione e adatterà di conseguenza il suo programma operativo”, si legge in una nota. Guerra in Iran, chiuso e riaperto l'aeroporto di Dubai... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, caos all'aeroporto di Dubai prima chiuso e poi riaperto: l'annuncio di Emirates sui voli

Leggi anche: Guerra in Iran, Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai dove intanto l'aeroporto è di nuovo chiuso

Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»

Aggiornamenti e notizie su Guerra in Iran caos all'aeroporto di....

Temi più discussi: Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos; Attenti, in Iran si rischia il caos. Come è già successo in Iraq e in Afghanistan; Iran: la fine di un incubo, il timore del caos; Iran, settimo giorno di guerra: le strategie del caos di Trump e degli ayatollah.

Guerra Iran: missile contro Turchia, abbattuto da difesa NATO/ Caos in Medio Oriente: navi e jet UE in azioneScenari guerra in Iran: sottomarino affondato del regime, ritorsione con missile lanciato contro la Turchia (abbattuto dalla NATO). Azioni UE e USA ... ilsussidiario.net

Guerra in Iran, traffico aereo nel caos. Migliaia di voli cancellati, ma si può sempre andare alle MaldiveIl traffico aereo non si è ancora ripreso dopo il black out causato dalla guerra in Iran. A Malpensa molti voli registrano ritardi anche se non clamorosi. affaritaliani.it

Sono già oltre mille le vittime della nuova guerra del Golfo scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e che sta rapidamente sconvolgendo tutto il Medio Oriente. Anche qui iniziamo a essere preoccupati. Ma non per la carneficina che ogni conflitto porta con - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | La settimana di guerra in immagini. Dall'attacco all'Iran all'espansione del conflitto nell'area #ANSA x.com