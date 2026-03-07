guerra in iran a milano cortei e proteste in piazza

Oggi a Milano si sono svolti cortei e proteste in piazza legate alla guerra in Iran. Centinaia di persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso, attraversando diverse zone della città. Le manifestazioni sono state caratterizzate da cori, bandiere e cartelli, con partecipanti che hanno fatto sentire la propria voce in modo visibile e rumoroso. La polizia ha monitorato attentamente gli eventi lungo tutto il percorso.

Milano si è trasformata in un intricato palcoscenico geopolitico durante un pomeriggio segnato da forti tensioni e visioni del mondo diametralmente opposte. La città meneghina ha ospitato tre distinte mobilitazioni che hanno messo in luce la frammentazione del sentimento pubblico riguardo alla crisi in Medio Oriente. Le strade del centro sono diventate il terreno di scontro simbolico tra chi piange la scomparsa dei leader del regime teocratico, chi invoca un ritorno alla monarchia persiana e chi protesta contro l’ingerenza occidentale nei territori palestinesi. La gestione dell’ordine pubblico è stata messa a dura prova dalla contemporaneità di questi eventi, che hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di persone distribuite in vari punti nevralgici della metropoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

