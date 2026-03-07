In passerella, la collezione 2026 si distingue per le tonalità grigie e i ritorni al classico. La linea presenta abiti con sfumature di grigio, con alcuni pezzi arricchiti da tocchi di colore e, in alcuni casi, dettagli semplici e minimalisti. La collezione si concentra su uno stile sobrio, equilibrato e senza eccessi.

Ritorni al classico, toni sul grigio, punte di colore e – in qualche caso –, quel tocco d’essenzialità che non guasta mai. Chiamiamola collezione 2026, perché a ogni stagione il primo Gp è una specie di tappeto rosso, una passerella su cui sfilano nuove monoposto, ma soprattutto nuovi look. Avete detto Rosso? Indiscutibile il fascino del design Ferrari. La creazione del cavallino è tornata alla vernice lucida dopo sette anni di opaco, ma soprattutto mette in mostra una ampia fascia bianca che avvolge il pilota. Grande omaggio al fascino inconfondibile delle auto anni Settanta. Parlando di classico va citata la Mercedes, che per quest’anno vede in pista nuovamente due vere e proprie frecce d’argento dopo anni di livree particolarmente scure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grigie con stile, in pista la collezione 2026

