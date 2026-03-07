Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha deciso di non trasferirsi all’Orlando City, rifiutando quindi l’offerta del club statunitense. La società dell’MLS aveva avviato le trattative per acquistare il giocatore francese, ma lui ha scelto di rimanere nella squadra spagnola. La decisione è stata comunicata ufficialmente e mette fine alle voci di un possibile trasferimento.

Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Fabregas, che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di lui Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!» Atalanta, Palladino presenta il match con l’Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Griezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid

Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio pianoGriezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul...

Griezmann verso l'Orlando City: trattative in corso con l'Atletico Madrid per un doppio accordo?????? Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month.

Aggiornamenti e notizie su Griezmann Orlando City.

Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: hanno un doppio piano per l’acquisto del franceseGriezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: hanno un doppio piano per l’acquisto del francese L’Orlando City fa sul serio per Antoine Griezmann. Sec ... calcionews24.com

Atlético Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere Antoine Griezmann, ma non sono d'accordo su quandoAntoine Griezmann, leggenda dell'Atlético de Madrid e miglior marcatore di tutti i tempi del club, potrebbe presto salutare il club bianco-rosso. Ma quanto manca? Questa settimana è stato riportato ch ... gamereactor.it