Grande Fratello VIP | famoso ex calciatore verso l’accordo con Mediaset

Un ex calciatore noto si avvicina a Mediaset per partecipare al Grande Fratello VIP. La trattativa prevede un contratto di esclusiva temporanea tra il personaggio e la rete televisiva. La notizia circola tra fonti vicine al programma, che confermano l’interessamento da parte del calciatore. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o tempistiche precise.

Grande Fratello VIP torna al centro delle indiscrezioni su un possibile concorrente. Si tratta di un personaggi legato al mondo dello sport, in particolare del calcio, che sarebbe vicino a un accordo con Mediaset tramite un contratto di esclusiva temporanea. Il dettaglio più interessante è che, al momento, non sarebbe ancora chiaro il progetto legato a questa mossa. Scopriamo di chi si tratta. Ilary Blasi e l’indizio social sul cast del GF VIP Massimo Ferraro concorrente del Grande Fratello VIP?. Il nome di Massimo Ferrero è tornato sotto i riflettori dopo uno scoop lanciato da BlogTvItaliana.it. Il portale, specializzato in televisione, parla di una segnalazione ricevuta di recente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Temi più discussi: Gf Vip, tutto pronto per il via: quando inizia, Selvaggia Lucarelli opinionista, i rumors sul cast; Dalla scuderia di Maria De Filippi alla casa del GF: chi sono i concorrenti; Selvaggia Lucarelli svela tutti i motivi per cui ha accettato il Gf Vip (uno è Ilary Blasi): Non capisco l'agitazione; Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando con le stelle: l'opinionista replica via social.

