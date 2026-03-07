GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie sono previste per lunedì 23 febbraio. Per aiutare chi intende partecipare, viene offerta una guida ebook insieme a una consulenza di gruppo. Sono disponibili solo cinque posti e questa opportunità permette di ricevere assistenza personalizzata prima dell’apertura ufficiale delle graduatorie.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.