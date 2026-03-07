GP Australia Ferrari a caccia delle Mercedes | il pronostico

Al Gran Premio d'Australia, le Mercedes hanno ottenuto la prima posizione, mentre la Ferrari si prepara a sfidarle per migliorare il risultato. La gara si svolge a Melbourne e vede le due scuderie confrontarsi sulla pista, con le Mercedes che hanno ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche. La competizione prosegue con i piloti pronti a spingere al massimo per ottenere punti importanti.

Non c'è stato nulla da fare neanche per la nuova Ferrari contro le Mercedes di Russel e Kimi Antonelli, che hanno conquistato la prima fila del Gran Premio d'Australia che aprirà il Mondiale di Formula 1 2026. Ma attenzione, perché la Rossa è subito dietro, al fianco della Red Bull di Hadjar: scopriamo le quote Ferrari vincente GP d'Australia in programma domenica 8 marzo alle ore 5. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Dopo i test e le prove libere sul circuito di Melbourne, la Ferrari SF-26 aveva dato segnali di grande competitività grazie alla lettura delle nuove regole nella costruzione del nuovo modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Melbourne (Australia), 6 marzo 2026 – Il primo venerdì del mondiale di Formula 1 è andato in archivio.

GP d'Australia 2026, Russell in pole a Melbourne: Mercedes domina, Ferrari insegue

