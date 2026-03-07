Gossip dissing I critici incompetenti che invadono Instagram

Da quasi dieci anni, dopo le sfilate di Milano di settembre 2016, Vogue pubblica un articolo pungente sui critici e le discussioni su Instagram. Recentemente, sui social si sono moltiplicati i commenti acidi di chi si definisce esperto senza competenze, creando un clima di dissing tra influencer, stilisti e utenti comuni. Questo fenomeno ha portato a confronti serrati e polemiche pubbliche sulla piattaforma.

Ormai quasi un decennio fa, dopo le sfilate di Milano del settembre 2016, fa usciva un articolo al vetriolo di Vogue.com che definiva "pathetic" i fashion blogger, allora fenomeno sociale in ascesa che aveva irritato le redattrici della testata fino alla levata di scudi. Oggi, la massa dei commentatori digitali è così estesa da chiedersi se questa critica su ogni sfilata, ogni uscita, in tempo reale (le sfilate vengono ormai trasmesse live), il più delle volte acida e pungente soprattutto da chi è costretto ad assistervi da lontano, non sia una trappola soffocante, velenosamente divertente ma ambigua, per i designer e per chi lavora dietro le quinte sulle collezioni, visto che tutti, sui social media, trascorriamo una percentuale importante del nostro tempo.