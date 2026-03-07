Il regista polacco ha parlato di come l’attenzione pubblica sia diventata una merce di scambio, affrontando temi come la violenza, le ossessioni politiche e la libertà come valore. Durante un’intervista di circa mezz’ora in Italia, ha presentato il suo ultimo film e discusso delle tensioni sociali e politiche che attraversano il suo lavoro. La conversazione ha toccato aspetti centrali della sua poetica e delle sue scelte narrative.

La violenza, le ossessioni politiche e la libertà come valore: mezz'ora con il regista polacco, arrivato in Italia per presentare il film. Secondo Jan Komasa, Good Boy nasce da un'idea: "in un mondo affamato di attenzione, la libertà è ancora desiderabile se nessuno ti vede?" Se la risposta non è certo scontata, il regista polacco prosegue il discorso iniziato con l'ottimo Corpus Christi soffermandosi sul tema della violenza e, sopratutto, calcando la sottile linea tra "amore e tirannia". Al centro del film Tommy, teppistello diciannovenne rapito e incatenato - letteralmente - da una ricca famiglia, padre, madre e il giovane figlio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Good Boy, intervista a Jan Komasa: "L'attenzione è diventata merce di scambio"

Good Boy: il risveglio di Anson Boon in una clip esclusiva del film di Jan KomasaAnson Boon, Stephen Graham e Andrea Riseborough al centro della straniante pellicola di Jan Komasa nei cinema dal 6 marzo, ad anticiparla una clip...

Il trailer di Good Boy, il thriller di Jan Komasa con un super castA metà tra il thriller e la dark comedy, nato da una domanda: “In un mondo affamato di attenzione, la libertà è ancora desiderabile se nessuno ti...

Altri aggiornamenti su Good Boy intervista a Jan Komasa....

Temi più discussi: INTERVISTA | Good Boy, Jan Komasa racconta il suo thriller su controllo, amore e libertà; Good Boy, intervista a Stephen Graham e Anson Boon: Ascoltiamo i giovani invece che punirli; Good Boy. La recensione del film di Jan Komasa; Good Boy: la nostra intervista video ai protagonisti Stephen Graham e Anson Boone e una clip in esclusiva del film.

Good Boy, intervista a Stephen Graham e Anson Boon: Ascoltiamo i giovani invece che punirliIl ruolo degli adulti, l'educazione emotiva dei giovani e l'orrore umano. Stephen Graham e Anson Boon, protagonisti del thriller psicologico Good Boy, diretto da Jan Komasa, ci raccontano i messaggi d ... movieplayer.it

Good Boy: la nostra intervista video ai protagonisti Stephen Graham e Anson Boone e una clip in esclusiva del filmDebutta il 6 marzo in sala con Film Club Distribuzione e Minerva Pictures, il film diretto da Jan Komasa che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Abbiamo intervistato i suoi due attori pr ... comingsoon.it

Good Boy esplora il confine tra protezione e tirannia Fra thriller e dramma da camera, il film di Jan Komasa è un'arguta riflessione su quello a cui siamo disposti a rinunciare in cambio della sicurezza. La commedia nera di Jan Komasa, qui alla sua prima oper - facebook.com facebook