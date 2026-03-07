Golfo colpiti 4 gioielli della difesa missilistica Usa
Quattro sistemi radar THAAD sono stati danneggiati nel Golfo, coinvolgendo i principali centri di controllo della difesa missilistica statunitense. Questi dispositivi rappresentano componenti fondamentali per il funzionamento delle batterie di difesa. I radar colpiti sono considerati parte essenziale della rete di sorveglianza e intercettazione. Attualmente non ci sono dettagli su chi sia responsabile dell’attacco o sui danni specifici arrecati.
di The Islander – Quattro dei gioielli della corona americana nella difesa missilistica – il sistema Terminal High Altitude Area Defense (TDA), il radar ANTPY-2. gli occhi dell’intera architettura di difesa aerea del Golfo – sono stati colpiti, carbonizzati e, in almeno un caso, confermati distrutti. Il Pentagono non lo confermerà. Ovviamente no. “Per motivi di sicurezza operativa, non commenteremo lo stato di capacità specifiche nella regione”. Questo è il riflesso istituzionale di un impero che ha appena subito uno shock strategico che non sa come spiegare al popolo americano. Quindi, aiutiamolo a farlo per loro, va bene? Arabia Saudita. Base aerea Prince Sultan. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
