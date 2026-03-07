Golfo colpiti 4 gioielli della difesa missilistica Usa

Quattro sistemi radar THAAD sono stati danneggiati nel Golfo, coinvolgendo i principali centri di controllo della difesa missilistica statunitense. Questi dispositivi rappresentano componenti fondamentali per il funzionamento delle batterie di difesa. I radar colpiti sono considerati parte essenziale della rete di sorveglianza e intercettazione. Attualmente non ci sono dettagli su chi sia responsabile dell’attacco o sui danni specifici arrecati.