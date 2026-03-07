Gol Yildiz anche il dieci scrive il nome sul tabellino! Gran conclusione di destro Juventus ora avanti di tre reti

Yildiz segna il terzo gol per la Juventus con una conclusione di destro dal limite dell’area, portando la squadra avanti di tre reti. È il suo primo gol con questa maglia, e la rete chiude definitivamente la partita. La Juventus conduce ora con un vantaggio di tre reti. La partita si conclude con il risultato di 3-0.

Gol Yildiz: il trequartista turco cala il tris definitivo con una conclusione implacabile dal limite e chiude definitivamente la pratica. La Juventus mette in cassaforte il risultato e chiude la contesa dell’Allianz Stadium con una giocata d’alta scuola. Al minuto 75 della ripresa, i padroni di casa riescono a bucare nuovamente la retroguardia avversaria, firmando la rete che fissa l’importantissimo risultato parziale sul 3-0. L’azione della terza marcatura è caratterizzata da enorme qualità tecnica e da una grandissima fluidità di manovra dell’intero reparto offensivo. Tutto nasce da un’ottima iniziativa sulla trequarti avversaria. Conceicao gestisce sapientemente il pallone, attirando le attenzioni dei difensori per creare gli spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vice Yildiz, Juventus a caccia di un nuovo trequartista per far rifiatare il dieci: occhi puntati in Spagna, c’è quel 2004 nel mirino. Il nomeAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Kenan Yildiz is ready for the Ballon d’Or ceremony #yildiz #armani #ballondor #juventus #outfit

