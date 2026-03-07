L'autrice afferma che i giorni finali della vita devono essere i propri, sottolineando l'importanza di vivere bene piuttosto che vivere a lungo. Ricorda le parole di Seneca nelle sue lettere, dove si evidenzia che è meglio vivere il giusto tempo, senza eccedere, concentrandosi sulla qualità dell'esistenza più che sulla quantità. La riflessione invita a considerare il valore di ogni momento.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un libro che parla di eutanasia e di cure palliative, che sono ancora negate alla maggior parte delle persone che ne avrebbero diritto «La vita, come sai, non sempre è da trattenere; infatti è un bene non vivere ma vivere bene. Perciò il saggio vivrà quanto deve, non quanto può», scrive Seneca nelle Lettere a Lucilio (Epistola LXX). E in una scena del film La grazia Anna Ferzetti (Dorotea) domanda al padre Toni Servillo (Mariano De Santis), a proposito di una legge sull’eutanasia: «Di chi sono i nostri giorni?». Valentina Petrini nel suo libro Il prezzo della libertà.... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli ultimi nostri giorni ci devono appartenere, dice l'autrice

Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri…»Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

Galatasaray Juve, i bianconeri devono ribaltare gli ultimi precedenti in Champions League. C’è una buona notizia in difesa | Primo tempo – VIDEO con Paolo RossiGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a ultimi nostri.

Temi più discussi: Escalation Medio Oriente: in Libano 16.000 minori sfollati; Una memoria che diventa responsabilità; La cosmicomica vita di Q; È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese a Roma.

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler: la spiegazione del finale del filmScopri come si conclude il film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. cinefilos.it

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Rai 3/ Trama e cast del biopic con Bruno Ganz, oggi 26 febbraio 2026La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, in onda oggi, giovedì 26 febbraio, su Rai 3 alle 21.20 è un film biografico con Bruno Ganz nei panni del dittatore. ilsussidiario.net

! Negli ultimi giorni i nostri ragazzi sono stati protagonisti di , dimostrando impegno, spirito di squa - facebook.com facebook