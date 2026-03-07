Gli strani movimenti di un aereo militare italiano

Un aereo militare italiano ha decollato da Roma giovedì 5 marzo e si trova ancora a Riyad, in Arabia Saudita. I movimenti del velivolo sono stati segnalati sui social media, attirando l'attenzione degli utenti. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa sulle ragioni di questo spostamento o sulla sua durata. Il velivolo continua a essere monitorato da appassionati e osservatori.

Stanno destando grande curiosità sul web gli spostamenti di un velivolo militare italiano, decollato da Roma lo scorso giovedì 5 marzo e diretto a Riyad, in Arabia Saudita, dove si trova tuttora. Grazie ai dati trasmessi in rete dal portale Flightradar24, è stato possibile ricostruire gli ultimi spostamenti del mezzo, un aereo cisterna KC-767A dell'Aeronautica Militare: dalle informazioni a nostra disposizione sul sito risulta evidente che l'aereo abbia già effettuato delle simili traversate fin dal momento dello scoppio del conflitto, per quanto siano al momento ignote le motivazioni alla base di questi spostamenti. A fornire qualche dettaglio in più in rete è Itamilradar, sito di monitoraggio indipendente nato nel 2016 specializzato nel tracciare voli militari e navi nel Mediterraneo.