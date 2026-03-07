Jennifer Shahade, due volte campionessa statunitense di scacchi, ha denunciato circa tre anni fa Alejandro Ramirez, un grande maestro costaricano di 34 anni che viveva negli Stati Uniti e allenava la squadra di scacchi della St. La denuncia riguarda comportamenti inappropriati e abusi sessuali. Gli episodi di abuso nel mondo degli scacchi sono stati segnalati in numerosi casi, evidenziando un fenomeno diffuso.

Jennifer Shahade è due volte campionessa statunitense di scacchi. E circa tre anni fa ha denunciato Alejandro Ramirez, un grande maestro costaricano di 34 anni che viveva in America e allenava la squadra di scacchi della St. Louis University, di aver abusato di lei: “Sono stata aggredita da lui due volte, nove e dieci anni fa. Sono andata avanti fino agli ultimi due anni, quando diverse donne, indipendenti l’una dall’altra e ignare della mia esperienza, mi hanno contattato con le loro storie di presunti abusi. Questi racconti provenivano da presunte vittime molto più giovani”. Si è scoperchiato un pentolone, nel mondo degli scacchi. Shadade ha raccontato al Guardian che “se si contano le donne che mi hanno parlato di altri uomini che le hanno aggredite, il numero è molto, molto più alto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli scacchi sono un mondo super-maschilista, i casi di abusi sessuali sono centinaia

