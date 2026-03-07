Gli allievi al serale e gli esclusi | le anticipazioni di Amici 2026

Giovedì 5 marzo è stata registrata la ventunesima puntata di Amici 2026, il programma condotto da un volto noto della televisione. Durante la registrazione, sono stati annunciati gli allievi ammessi al serale e quelli esclusi, con le decisioni prese dagli insegnanti. La puntata, che sarà trasmessa domenica 8 marzo alle 14 su Canale 5, mostrerà i momenti salienti di questa fase del talent.

Domenica 8 marzo su Canale 5 la ventunesima puntata del pomeridiano di Amici. Ecco tutte le anticipazioni Giovedì 5 marzo è stata registrata la ventunesima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 8 marzo alle 14 su Canale 5. Con il serale ormai alle porte, la tensione tra gli allievi è alle stelle: l’obiettivo è conquistare la maglia d’oro e accedere alla fase finale del talent. Questa era l’ultima occasione per dimostrare il proprio talento davanti ai professori, sperando di ottenere i tre sì necessari per il passaggio al serale. In attesa della puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV. Alcuni concorrenti avevano già conquistato la maglia d’oro nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo.

