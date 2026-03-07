Gli adolescenti e la socialità | perché il noi viene prima dell' io

Gli adolescenti di oggi si confrontano con il bisogno di socializzare e condividere esperienze, spesso attraverso i social network e le chat online. In molti casi, preferiscono il gruppo e il senso di appartenenza rispetto all’individualismo, e il concetto di “noi” prevale sull’“io”. Questa dinamica si riflette nelle modalità di comunicazione e nelle relazioni che instaurano con amici e coetanei.

C'era un tempo in cui si diceva che i giovani fossero soli, chiusi nelle loro stanze illuminate dagli schermi, disconnessi dal mondo reale. Eppure i dati raccontano una storia diversa, e per certi versi sorprendente. Quattro adolescenti su dieci identificano nello stare insieme agli amici il nucleo essenziale della propria vita sociale, non come semplice passatempo, ma come pratica identitaria, spazio di crescita, laboratorio del sé. Una generazione che, contrariamente al cliché dell'individuo isolato e iperconnesso, costruisce il proprio mondo attraverso il "noi". A restituire questa immagine è una ricerca condotta su oltre 35.000 contenuti social in lingua italiana prodotti su TikTok, Instagram e YouTube da ragazze e ragazzi tra i 13 e i 18 anni.