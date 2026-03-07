Gli acidi grassi aiutano il sistema immunitario contro il cancro

Gli acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi influenzano le cellule T del sistema immunitario, rendendole più resistenti alla morte cellulare. Questi acidi grassi sono stati studiati in relazione alla loro capacità di supportare la funzione del sistema immunitario contro le cellule tumorali. La ricerca si è concentrata sulle proprietà di questi nutrienti nel rafforzare le risposte immunitarie del corpo.

Gli acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi rendono le cellule T (del sistema immunitario) più resistenti alla morte cellulare. E’ quanto hanno scoperto ricercatori della Queensland University (QU) che, in uno studio sperimentale internazionale pubblicato su Nature, dimostrano che una dieta con un rapporto inferiore tra acidi grassi polinsaturi (PUFA) e acidi grassi monoinsaturi (MUFA), ha un impatto diretto sulla sopravvivenza e sulla forza delle cellule immunitarie dell’organismo e conseguentemente sulla sua capacità di combattere le malattie. La dieta, spiegano, può modificare la composizione dei grassi all’interno delle cellule immunitarie T che ci proteggono dalle infezioni e dal cancro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

